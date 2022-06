Julia Garner scelta per interpretare la figura di Madonna nel biopic della pop star

Non si può negare che la somiglianza sia impressionante. E di sicuro Julia Garner sarà all’altezza del compito. Già premiata a soli 28 anni con due Emmy per il ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark, l’attrice statunitense non ha avuto difficoltà a battere le concorrenti nelle audizioni per il film biografico su Madonna che sarà diretto dalla cantante stessa. Julia Garner è attualmente considerata una delle più valide attrici della sua generazione e ha riscosso i favori del pubblico e della critica con il suo ruolo di finta ereditiera nella serie Netflix Inventing Anna.

Annunciando il progetto Madonna aveva dichiarato di sperare di “trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha portato a fare come artista, musicista, ballerina – un essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro del film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi è meglio di me per raccontarle. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione“.

Madonna ha già recitato in varie pellicole come Cercasi Susan disperatamente, Dick Tracy ed Evita. Ha diretto due film: Sacro e profano nel 2008 e W.E. Edward e Wallis del 2011. Il progetto del film sulla vita di Madonna sarà realizzato dalla Universal Pictures, sotto la direzione di Donna Langley e della produttrice Amy Pascal.