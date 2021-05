L’attesa per l’uscita di Black Widow sta finalmente per terminare. Diretto da Cate Shortland e basato sul personaggio di Natasha Romanoff il film è prodotto dai Marvel Studios e scritto da Eric Pearson. Il ruolo della protagonista, come da tradizione, sarà affidato a Scarlett Johansson . Quest’ultima interpreta il ruolo della Vedova Nera che è costretta alla fuga e ad affrontare il suo passato.

Il primo film dedicato alla Vedova Nera era uscito nel 2004 quando la Lionsgate ingaggiò David Hayter come regista ma il progetto non venne portato a termine. Nel giugno 2006 i diritti del personaggio tornarono ai Marvel Studios e Scarlett Johansson venne scelta come interprete. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti su Black Widow, né sui personaggi o sulla trama. Lo studio è determinato a mantenere la massima segretezza intorno al progetto che rivedrà la Johansson nei panni della spia sovietica. Presumibilmente il contesto saranno gli eventi precedenti al suo ingresso nel team dei Vendicatori.