Zombieland – Doppio Colpo: trama e trailer

Da dieci anni Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock affrontano zombie armati di fucili d’assalto. In dieci anni hanno imparato a intendersi e a condividere il quotidiano. Insieme formano una ‘sacra famiglia’ che vive alla Casa Bianca, bonificata dagli zombie e creativamente personalizzata. Tra lo studio ovale e la camera da letto di Lincoln, Columbus vorrebbe sposare Wichita, che esita, e Tallahassee trattenere Little Rock, che vuole lasciare il nido. Fuori intanto gli zombie evolvono per sopravvivere agli uomini. Ma sono i conflitti familiari la sfida più ardua da vincere.