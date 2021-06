I Croods 2 – Una nuova era, il cui titolo originale è The Croods: A New Age, è un film diretto da Joel Crawford. Riporta sul grande schermo le avventure della famiglia Croods che, dopo essere sopravvissuta a disastri e pericoli si trova alle prese con la famiglia Superior. Le differenze tra loro sembrano inconciliabili. Il film d’animazione è prodotto da DreamWorks Animation ed è distribuito in Italia da Universal Pictures. La data di uscita è prevista per il 12 agosto 2021.