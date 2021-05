No Time to Die è il venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond. Vede, per la quinta e ultima volta, Daniel Craig nei panni del protagonista dopo le precedenti apparizioni in Casinò Royale, Skyfall, Spectre e Quantum of Solace. La produzione del film è stata piuttosto travagliata. Dopo i rifiuti di Christopher Nolan e Denis Villeneuve la produzione annunciò nel febbraio 2018, di aver affidato la regia a Danny Boyle. Dopo soli sei mesi, però, il regista proclamò di aver abbandonato il progetto per differenti opinioni tra lui e la produzione.

Fu così scelto Cary Fukunaga, ma su richiesta esplicita di Daniel Craig, che del film è anche produttore, la sceneggiatura è passata nelle mani di Phoebe Waller-Bridge. La donna è stata incaricata di rivedere i dialoghi, curare lo sviluppo dei personaggi e aggiungere un pizzico di umorismo. In molti hanno visto nella richiesta dell’attore la volontà di prevenire con No Time to Die critiche dal fronte femminista nell’epoca del #MeToo.

No Time to Die: la trama

James Bond, cinque anni dopo la cattura di Ernst Stavro Blofeld, si gode una vita tranquilla in Giamaica. Quando un suo vecchio amico, l’agente della CIA Felix Leiter, si presenta da lui con una richiesta d’aiuto Bond decide di aiutarlo. La missione è quella di salvare Waldo Obruchev, uno scienziato rapito. L’ex spia britannica, con l’aiuto di Nomi, una nuova agende doppio zero, si metterà sulle tracce di una figura legata all’oscuro passato, Lyutsifer Safin. Quest’ultimo è in possesso di armi distruttive con le quali intende scatenare un pericolo a livello mondiale.