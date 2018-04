Sherlock Gnomes: divertente cartone animato in 3D di John Stevenson

Gnomeo e Giulietta arrivano a Londra, in compagnia di amici e parenti. C’è un nuovo giardino da far vivere e Giulietta si mette subito al lavoro, senza curarsi di star trascurando il suo Gnomeo, che per lei farebbe qualsiasi cosa. Ma le creature ornamentali d’Inghilterra sono vittime di una terribile minaccia: qualcuno sta rubando gli gnomi da giardino e la comunità dei due amanti finisce presto nel sacco. Per fortuna che c’è Sherlock Gnomes, detective senza pari, pronto a mettersi da subito sulle tracce del nemico. Anche Sherlock, però, deve stare attento a non trascurare il suo fido aiutante Watson: dare l’amore o l’amicizia per scontati può innescare spiacevoli conseguenze.