Torna Leonardo Pieraccioni con ‘Il sesso degli angeli’

Arriva nelle sale italiane il 10 febbraio 2022 Il sesso degli angeli, la nuova commedia di e con Leonardo Pieraccioni, al fianco di Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Nel cast anche un altro viso noto nei film del regista toscano: Massimo Ceccherini.

Il film narra la storia di Don Simone (Leonardo Pieraccioni), un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono piuttosto lo stare insieme dei social network. Un giorno finalmente Don Simone riceve una notizia meravigliosa: uno zio un po’ stramo gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività sul territorio sizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato niente meno che un bordello! Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede, oppure qualcuno dall’alto gli darà le risposte giuste per togliergli ogni dubbio?