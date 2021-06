Free Guy-Eroe per gioco è una commedia d’azione diretta da Shaw Levy. Racconta la storia di un impiegato di banca che un giorno prova a ribellarsi a un sistema che lo vuole sottomesso. Questa volta Guy decide di non restare a guardare mentre alcuni rapinatori derubano in tutta tranquillità la banca. Ma si ribellerà provando ad affrontare i due malviventi.