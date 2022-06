Viaggio a sorpresa: una commedia romantica fra New York e la Puglia

Michael (Ronn Moss) è un broker newyorkese che, stanco della vita frenetica di Wall Street, rinuncia a tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per firmare il rogito della sua nuova casa, trova una serie di sorprese. Incontra una esuberante famiglia pugliese, quella di Don Antonio (Lino Banfi) Tra mille equivoci ne succederanno di tutti i colori. E poi arriverà anche l’amore a complicare ulteriormente le cose. A Michael non resterà che cercare di venire a capo a ognuna delle sue disavventure, scoprendo così che quel che appare non sempre è la realtà.