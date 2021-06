Dopo aver completato un corso serale sulla stand-up comedy, i sei personaggi devono affrontare la prova finale: salire sul palco. Tra gli spettatori del club in cui si esibiscono siede un esaminatore incaricato di scegliere soltanto uno tra loro, il migliore, per inserirlo in un programma TV. Per i sei, che sognano di guadagnare facendo ridere, è una grande opportunità e per qualcuno è anche l’ultima possibilità per mettersi in gioco e provarci.