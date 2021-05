Al cast del film Disney Come d’incanto 2 si uniscono tre nuove attrici: Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. La star Amy Adams aveva affascinato i fan che si sono innamorati della sua Giselle, principessa animata che prende vita. Le tre attrici, nell’attesissimo sequel, giocheranno il ruolo delle potenziali cattive. Queste daranno molto da fare alla principessa e ai suoi compagni.

L’attrice Maya Rudolph è nota per le sue abilità canore sfoggiate nello show televisivo Saturday Night Live. Invece i fan di Nicole Brown la conoscono per le doti dimostrate nella serie Big Shot oppure nel ruolo di Shirley Bennett nella commedia Community. Infine, Jayma Mays faceva parte del celebre cast di Glee dove interpretava Emma Pillsbury.

Con il ritorno di gran parte del cast originale ritroveremo nel sequel la magia che ha fatto innamorare tante persone al primo Come d’incanto. Nel regno di Andalasia, nel mondo delle fantasie, la giovane e spensierata Giselle aveva conosciuto Edward il principe del regno. I due si innamorano e decidono di sposarsi, ma la regina Narissa, matrigna di Edward si oppone. Il giorno delle nozze, inganna Giselle e la spedisce a New York, luogo dove “nessuno vive felice e contento”. Qui la protagonista, dopo mille avventure, trova l’amore e la felicità con Robert e diventa una stilista di successo.

La storia del primo film si concluderà con il sequel Come d’incanto 2. Da Giselle che mostra a Robert come amare di nuovo, a Nancy che si innamora del principe Edward. Anche se non si hanno ancora molte notizie a riguardo; l’unica certezza è che ritorneremo nel mondo incantato di Robert e Giselle.