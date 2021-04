Per quanto riguarda il cast di Demonic, IFC Midnight ha rivelato alcuni nomi tra cui Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (Adaline) e Michael Rogers (The Blacklist). Dalle parole delle presidentessa della IFC Films è emerso come siano entusiasti di lavorare con questo regista esploso sulla scena cinematografica con District 9. Collaborare con lui, dice, è come immergersi in un altro mondo terribilmente simile al nostro.