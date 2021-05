Lucky Prescott non ha mai conosciuto la sua defunta madre, un’impavida stuntwoman cavallerizza di Miradero. Come sua madre, Lucky, non è una ragazza rispettosa di regole e restrizioni e questo causa a sua zia Cora molte preoccupazioni. La ragazza ha vissuto la sua infanzia in una città della costa orientale degli Stati Uniti fino a quando la zia e il padre decidono di trasferirsi a Miradero. È proprio in questa piccola città ai confini della frontiera, che Lucky incontra Spirit, un mustang ribelle che condivide con lei la sua vena indipendente.