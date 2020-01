Golden Globes: il miglior film è ‘1917’ di Sam Mendes

A meno di un mese dalla notte degli Oscar Sam Mendes vince ai Golden Globe Awards con il film ‘1917’ come miglior regista e come migliore film drammatico. Supera così a sorpresa gli altri due nominati di spicco: Martin Scorsese (con The Irishman) e il sudcoreano Bong Joon-Ho (con Parasite). Joaquin Phoenix è il miglior attore del 2019 in un film drammatico per la sua performance in “Joker”.

“Parasite” è però il miglior film straniero, mentre “C’era una volta…a Hollywood” di Quentin Tarantino ha vinto per la miglior commedia o musical del 2019. Tarantino ha avuto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria.

A “Chernobyl” va invece il Golden Globe per la la miglior miniserie drammatica in tv. Prodotta da Sky/HBO, la ricostruzione della tragedia nucleare nella repubblica sovietica dell’Ucraina correva con ben quattro nomination: Stellan Skarsgård ha portato a casa quello del miglior attore non protagonista. “Fleabag” ha vinto come miglior serie tv comica.

Olivia Coleman, nei panni della Regina Elisabetta, trionfa per la sua interpretazione in “The Crown”: è la migliore attrice in una serie drammatica.