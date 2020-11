“Io sono Babbo Natale”, l’ultimo film di Gigi Proietti

Prima di andarsene il grande Gigi Proietti ci ha fatto un regalo delizioso. Ha recitato in una commedia natalizia, intitolata “Io sono Babbo Natale“ insieme a Marco Giallini. Il film avrebbe dovuto uscire nelle sale il prossimo 3 dicembre, ma non sappiamo se le restrizioni anti-Covid lo permetteranno.

La trama

Nel film il celebre attore romano interpreta Nicola. Sulle caratteristiche di questo personaggio non si hanno tante informazioni. L’uomo non possiede grandi ricchezze, ma di una cosa è sicuro, della sua identità. Nicola afferma di essere con certezza Babbo Natale. A fare la sua conoscenza sarà Ettore, interpretato da Marco Giallini. Noto galeotto, reduce da cinque anni in carcere, incontrerà Nicola durante una rapina in casa sua. Tra i due nascerà subito uno scontro, quasi esistenziale. Ettore non crederà di trovarsi di fronte a Babbo Natale, negando l’esistenza della stessa figura.

La commedia è adatta a tutte le età, il pubblico ritroverà nel cast anche Barbara Ronchi e Antonio Gerardi. Sarà un bel saluto al grandissimo Maestro, che per certi versi non ha mai smesso di guardare il mondo con gli occhi di un bambino.