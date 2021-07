Diretto da Nia DaCosta e scritto da Jordan Peele, Win Rosenfeld, l’horror Candyman uscirà nelle sale cinematografiche il 26 agosto. Si presenta come un sequel/reboot della prima pellicola di Candyman e proprio per questo porta con sé un’eredità pesante. Candyman – Terrore dietro lo specchio è un film che, oltre a essere diventato un cult, è anche un horror atipico in quanto rompe alcune regole del genere. Si presenta come un film di forte critica sociale che più che provocare lo spavento nello spettatore provoca un forte sentimento malinconico.