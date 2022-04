Drive My Car – la trama del film che ha vinto l’Oscar come migliore film internazionale

L’attore e regista teatrale Yūsuke Kafuku è sposato con Oto, una sceneggiatrice. Oto concepisce le sue storie durante il sesso e le racconta a Yūsuke. Dopo aver visto il marito in una rappresentazione di Aspettando Godot, Oto presenta a Yūsuke il suo frequente collaboratore, il giovane attore Kōji Takatsuki. Quando un giorno Yūsuke torna a casa presto, trova sua moglie che fa sesso con un giovane, presumibilmente Takatsuki. Se ne va in silenzio senza essere notato e non ne parla con lei. Un giorno, mentre Yūsuke sta uscendo per andare al lavoro, Oto gli dice che vuole parlare con lui più tardi quella sera. Yūsuke torna a casa tardi e trova Oto morta per un’emorragia cerebrale. Dopo il suo funerale, Yūsuke ha un esaurimento durante una rappresentazione di Chekhov di Zio Vanja’ e non è in grado di continuare lo spettacolo.

Due anni dopo, Yūsuke accetta una residenza a Hiroshima, dove dirigerà un adattamento multilingue dello Zio Vanya. Yūsuke sceglie Kōji, la cui carriera è stata recentemente danneggiata da una condotta scorretta, come Zio Vanya nonostante la sua giovane età e le preoccupazioni per il suo comportamento irregolare. La compagnia teatrale richiede che Yūsuke non guidi, ma sia accompagnato nella sua auto, una Saab 900 Turbo rossa del 1987. All’inizio si oppone, ma cede dopo che la giovane e riservata autista, Misaki Watari, si rivela un’abile guidatrice.

Una notte, Yūsuke si incontra con Kōji in un bar, dove Kōji ammette di amare Oto, ma sostiene che era un amore non corrisposto. Durante la loro guida, Yūsuke e Watari iniziano a legare mentre Yūsuke le racconta di Oto e della perdita della loro figlia, che avrebbe avuto l’età di Watari. Watari gli racconta della sua madre violenta, morta in una frana cinque anni prima.

Dopo un’altra uscita in un bar, Yūsuke critica la mancanza di autocontrollo di Kōji. Mentre se ne vanno, Kōji si allontana brevemente per seguire un uomo che lo ha fotografato senza permesso. Durante il viaggio di ritorno a casa, Yūsuke rivela a Kōji che sapeva delle relazioni di sua moglie ma che ha taciuto per paura di perderla. Kōji condivide una delle storie di Oto che Yūsuke non aveva mai sentito nella sua interezza. Alcuni giorni dopo, la polizia arriva a una prova e arresta Kōji perché il fotografo con cui ha litigato è ormai morto per le ferite riportate nella loro lotta. I direttori della residenza offrono a Yūsuke una scelta: entrare nel ruolo di Vanya o cancellare del tutto lo spettacolo.

Yūsuke chiede a Watari di portarlo nella sua casa d’infanzia in Hokkaido. Durante il loro viaggio in macchina, Watari rivela che avrebbe potuto salvare sua madre nella frana, ma ha scelto di non farlo. Yūsuke rivela che avrebbe potuto salvare sua moglie se fosse tornato a casa per affrontare la discussione che lei voleva avere. Arrivano ai resti della casa d’infanzia di Watari e condividono un momento di tenerezza. Si confortano a vicenda e poi tornano a Hiroshima, dove Yūsuke assume il ruolo di Vanya e dà una performance impegnativa ma appassionata davanti a un pubblico dal vivo.

Nel presente, Watari fa la spesa in Corea. Entra nella Saab rossa, dove un cane la aspetta sul sedile posteriore.

