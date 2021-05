È in arrivo sul grande schermo il terzo film della saga horror The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo. La prima e la seconda pellicola erano rispettivamente The Conjuring – L’evocazione e il sequel basato sul processo di Arne Johnson del 1981 The Conjuring – Il caso Enfield. Il film è diretto dal regista statunitense Michael Chaves mentre la sceneggiatura è opera di David Leslie Johnson McGoldrick. La Warner Bros si occuperà della distribuzione mentre le case di produzione sono la New Line Cinema, la The Safran Company e l’Atomic Monster Productions.