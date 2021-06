Jungle Cruise è basato sull’iconica attrazione di Disneyland, da sempre punto di riferimento per la maggior parte dei visitatori. Dwayne Johnson è sia il protagonista che uno dei produttori della pellicola, a sua volta diretta da Jaume Collet Serra. L’obiettivo è ricreare lo stesso fenomeno lucrativo di saghe come quella dei Pirati Dei Caraibi. Le aspettative nei confronti di questo film sono altissime, anche perché è dal lontano 2006 che questo progetto è in lavorazione. La data di uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 28 luglio 2021.