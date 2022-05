Tapirulàn: il primo film di Claudia Gerini come regista

Tapirulàn è un film di genere drammatico, il primo diretto da Claudia Gerini, con Claudia Gerini stessa e Claudia Vismara. Racconta la storia di Emma (Claudia Gerini), una donna che lavora mentre si allena correndo sul suo tapis roulant. Emma fa consulenza online, impiego che trova molto gratificante, nonostante un’esistenza condotta in un equilibrio precario e sul filo del rasoio. Correndo ogni giorno, la donna cerca di lasciarsi il suo passato alle spalle, convinta che, così facendo, si possano abbandonare gli anni, ben 25, che non vuole ricordare. Ma un giorno irrompe nella sua vita sua sorella minore, che le chiede qualcosa che mette il suo instabile equilibrio, costruito nel tempo, a repentaglio. I ricordi che Emma aveva accantonato in un angolo tornato a tormentarla e questa volta la donna non può fare altro che affrontarli una volta per tutte.