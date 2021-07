Il film segue la storia di Shang-Chi, un giovane e abile guerriero esperto di arti marziali in fuga dal proprio passato. Verrà coinvolto in una misteriosa vicenda che conduce alla pericolosa organizzazione nota come i Dieci Anelli. Questa pellicola presenterà al pubblico il vero Mandarino anticipato in Iron Man 3, che sarà interpretato da Tony Leung.