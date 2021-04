Sta per approdare nelle sale cinematografiche il film d’azione della Warner Bros Pictures, The Suicide Squad – Missione Suicida , del regista James Gunn. Basato sull’omonimo gruppo di antieroi del DC Comics, il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran ed è il sequel del film Suicide Squad (2016). Tra i personaggi del cast: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone e Viola Davis.

La storia è ambientata a Belle Reve, la prigione con il più altro tasso di mortalità negli Stati Uniti. Qui sono rinchiusi i peggiori supercriminali protagonisti del film. Faranno di tutto per uscire, compreso allearsi con la segreta e oscura Task Force X. La banda di criminali è composta da Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Javelin e la psicopatica Harley Quinn. La squadra sarà impegnata in una missione di ricerca e distruzione guidata dal colonnello Rick Flags (sul campo) e diretta da esperti tecnici del governo Amanda Waller (da remoto). A ogni mossa falsa rischiano la morte: per mano di un loro avversario, compagno di squadra o della stessa Waller.