“Skam Italia”: i racconti attraverso la vita dei giovani d’oggi

Webserie italiana realizzata nel 2018 da Ludovico Bessegato, divisa in più stagioni disponibili su Netflix, Skam Italia si è rivelata una novità. È per questo che non siamo qui per fare una recensione su questa webserie, ma per consigliarne a tutti una completa visione. La saga è ambientata a Roma e i protagonisti sono ragazzi di differenti età, frequentanti il liceo. Skam Italia racconta la vita attraverso la loro quotidianità, permettendo agli spettatori di immedesimarsi in loro. La caratteristica principale e particolare di questa fiction adolescenziale è che i racconti sono divisi, per stagioni, in base ai protagonisti, facendo spazio a tematiche diverse.

I personaggi principali sono:

Eva: protagonista della prima stagione;

Giovanni: fidanzato di Eva, migliore amico di Martino. Una figura importante nelle prime due stagioni.

Martino: protagonista della seconda stagione,

Silvia: ragazza dall’animo dolce ma con problemi di autostima.

Federica: l’amica sempre allegra che si fa carico di tutto.

Sana: giovane ragazza di religione musulmana con un forte carattere.

Eleonora: protagonista della terza stagione,

Elia e Luca: amici di Martino e Giovanni, essenziali nella seconda stagione.

Edoardo: il belloccio della scuola che viene conosciuto bene nella terza stagione.

Ognuno di essi rappresenta una tematica e un carattere spiccatamente diversi, ma sono tutti legati da una forte amicizia.

La prima stagione

Come già citato, la protagonista della prima stagione è Eva, una ragazza di sedici anni molto chiusa e innamorata del suo fidanzato Giovanni. Tutto inizia a cambiare quando si rende conto di non avere amicizie e inizia a instaurare un forte rapporto con quelle che diventeranno le sue migliori amiche: Federica, Silvia, Eleonora e Sana – quattro ragazze molto diverse tra loro.

I racconti di Eva si svolgono tra i problemi con una famiglia che non la ascolta, le cattiverie delle persone a scuola e i problemi di cuore. Trova l’unica speranza di salvezza nelle sue amiche.

La seconda stagione e una forte tematica

Il protagonista della seconda stagione è Martino, un ragazzo di terza superiore che sta attraversando un brutto periodo a causa del divorzio dei genitori. Questa stagione è caratterizzata da una tematica molto forte e difficile: l’omosessualità. Infatti, vediamo il nostro protagonista fortemente attratto da Nicolò, un nuovo arrivato a scuola. Gli episodi sono tutti collegati dalla crescita personale di Martino. In ogni puntata si potrà notare l’evoluzione che avviene in Martino e nella realtà intorno a lui, dopo aver accettato sé stesso. Questa stagione aiuta tantissimo a riflettere e può aprire gli occhi a molti di noi.

La terza stagione

L’ultima stagione disponibile alla visione ha come protagonista Eleonora, amica intima di Eva. Ragazza intelligente che vive una vita serena con il fratello maggiore, in assenza dei genitori che sono fuori casa per lavoro. Qui viene affrontato indirettamente il concetto di famiglia, motivo di sofferenza per la nostra protagonista. Ritroviamo lo stesso anche nel personaggio di Edoardo, ragazzo con la quale Eleonora avrà un’importante storia d’amore che ha fatto appassionare chiunque.

È già stata confermata la quarta stagione, chi sarà il protagonista e che storia racconterà?