Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi tra rumor e anticipazioni

Ancora diversi mesi separano i fan dall’uscita cinematografica del nuovo capitolo di Star Wars ma le prime anticipazioni cominciano a trapelare.

Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi è il titolo ufficiale con cui sarà distribuito in Italia l’ultimo episodio della saga di Star Wars. In questo nuovo capitolo, la coraggiosa protagonista Ray riprenderà il suo viaggio insieme ai fedeli compagni di sempre, Luke, Finn e Poe. Il titolo svela già un particolare del film, dato che molti fan si chiedevano se la parola Jedi, presente nel titolo americano, alludesse d un personaggio in particolare, cioè essenzialmente Luke, oppure se l’ordine dei cavalieri Jedi presentasse al suo interno più personaggi.

Allo Star Wars Celebration attesa la proiezione del primo trailer ufficiale. In attesa dell’uscita ufficiale del film, prevista a dicembre, i fan potranno tuttavia avere alcune anticipazioni in occasione dello Star Wars Celebration, manifestazione che si svolgerà a Orlando il 14 aprile. Questo evento sarà una storica occasione di incontro per i fan della saga, nonché luogo in cui generalmente sono rilasciati dettagli e anticipazioni sui progetti in cantiere e su quelli futuri. Proprio durante la manifestazione, sarà forse messo in onda l’atteso primo trailer del film. A questo proposito tuttavia, il portale StarWarsNewsNet ha dichiarato di aver avuto in anteprima alcuni dettagli su tre sequenze che saranno mostrate nel trailer stesso. Non si tratta di un vero e proprio spoiler, poiché una di queste anticipazioni non fa che confermare vecchi rumor sulla saga. Secondo queste indiscrezioni, in questo primo video promozionale dell’VIII capitolo, alcune scene saranno ambientate in una grande città dotata di un look antico e non futuristico, ovvero quelle relative ad un’importante processione e a una festa.

La processione potrebbe essere un funerale, dato che tutti i partecipanti saranno vestiti di nero, mentre la festa potrebbe essere una cena importante. Ci sarà poi una navicella dal design nuovo, simile ad una X-Wing, che apparirà ad alta velocità in un pianeta blu. Il portale americano ha dichiarato di avere appreso le anticipazioni da una fonte attendibile che avrebbe assistito alle riprese del trailer, ancora in fase di produzione.

L’ipotetico funerale potrebbe confermare i rumor sul funerale di Han Solo, diffusi per la prima volta a marzo del 2016, durante alcune riprese a Dubrovnik. I vestiti neri potrebbero essere tuttavia anche un modo per nascondere i costumi originali delle riprese dei contenuti extra. È interessante notare che le descrizioni del trailer, fornite recentemente dalla Disney all’incontro con gli azionisti, non contenevano allusioni a queste scene, prova del fatto che la produzione sta cercando di stupire ancora una volta i suoi fan e tenerli con il fiato sospeso fino alla fine.

Tutti i dettagli dei protagonisti svelati dalla rete. In attesa di vedere l’attesissimo primo trailer del film e assistere alla proiezione in sala del film stesso, Internet fornisce ai fan più affezionati un’occasione unica per approfondire la conoscenza dei loro beniamini preferiti. Il blog di screenweek.it, sito specializzato in cinema e tv, che presenta costantemente aggiornamenti sulle ultime novità del mercato cinematografico, offre infatti ai suoi lettori una serie di articoli speciali dedicati ai personaggi di Star Wars: Rey, Leader Supremo Snoke e Kylo Ren sono solo alcuni dei personaggi della saga cui il blog cinematografico ha dedicato i suoi approfondimenti.