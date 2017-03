La vendetta di un uomo tranquillo: opera prima di Raúl Arévalo

Arriva finalmente nelle nostre sale La vendetta di un uomo tranquillo (titolo originale: “Tarde para la ira”), scritto e diretto da Raúl Arévalo e già presentato in anteprima a settembre 2016 alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nella sezione “Orizzonti”, e al Toronto International Film Festival.

Questa la trama:

José è un uomo tranquillo e solitario che inizia a frequentare il bar gestito da Ana, facendo amicizia con gli altri avventori e in particolar modo con Ana, che vede come una speranza per la sua misera vita. Curro, fidanzato di Ana e padre di suo figlio, esce di prigione dopo otto anni di reclusione per una rapina in una gioielleria. L’uomo spera di ricominciare una nuova vita con Ana, ma tornato a casa trova Josè che fa crollare tutte le sue aspettative e modificare i suoi piani.