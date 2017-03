Logan, The Wolverine – Trama e trailer

Logan – The Wolverine è un film diretto da James Mangold che si ispira liberamente ispirato alla serie a fumetti Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNiven. La pellicola è il sequel di X-Men le origini – Wolverine (2009) e di Wolverine – L’immortale (2013) e il decimo film sugli X-Men. Nel cast figurano Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen.

Trama

El Paso, 2029. Sono 25 anni che non nascono più mutanti e quelli che sono sopravvissuti sono degli emarginati, in via di estinzione. Logan/Wolverine vive facendo lo chaffeur e la sua capacità di rigenerazione non funziona più come un tempo, mentre il Professor X ha novant’anni e il controllo dei suoi poteri psichici è sempre meno sicuro. Quando una donna messicana cerca Logan per presentargli una bambina misteriosa di nome Laura, nuove attenzioni e nuovi guai cominciano a raggiungere i mutanti.