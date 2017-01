Split: tra thriller e orrore con un uomo in cui convivono 23 personalità

Split è un film scritto e diretto da M. Night Shyamalan e interpretato, fra gli altri, da James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Jessica Sula, Haley Lu Richardson e Betty Buckley.

Questa la trama:

Casey è una ragazza introversa e problematica, tenuta in disparte dalle compagne di scuola più popolari. Insieme a due di loro, Claire e Marcia, viene rapita da un maniaco, che chiude le ragazze in uno scantinato. In attesa di scoprire che ne sarà di loro, verranno a conoscenza delle diverse personalità che coabitano nella mente del loro rapitore: un bambino, una donna e altre ancora (in tutto ben 23), assai più pericolose. La più oscura e potente di queste è quella che lo ha spinto a rapire le tre giovani ragazze, per le quali inizia una lotta per la sopravvivenza sia fisica sia mentale.