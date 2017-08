Gioco, vizio, potere e bella vita

Tra i tantissimi film che descrivono l’ambiente e i personaggi che gravitano attorno gioco d’azzardo il più famoso di tutti è Casinò (1995), diretto da Martin Scorsese interpretato magistralmente da grandi nomi del cinema internazionale come: Robert De Niro, Joe Pesci e la sensualissima Sharon Stone. La pellicola è ambientata nella Las Vegas del 1973, capitale del vizio e patria di gente malavitosa legata alla mafia e al gioco d’azzardo. Il giocatore d’azzardo Sam Rothstein, conosciuto nell’ambiente come Asso, si trova a dirigere una sala da gioco di Las Vegas perché designato da una famiglia mafiosa di Kansas City.

Il più grande desiderio di Asso, che è anche un pregiudicato, è quello di arricchirsi per dare alla sua vita una direzione diversa da quella che aveva avuto fino a quel momento, ma il suo desiderio verrà ostacolato dalla perfida moglie e da un suo amico gangster.

Il film “Casinò” è un mix ben riuscito basato su un crescendo di drammaticità, gioco d’azzardo, bella vita, mafia e psicosi varie riguardanti la vita dei gangster che ne sono protagonisti. Lo scopo del film di Scorsese è quello di mettere in evidenza l’ambiente dei casinò americani e il giro di vizio, criminalità e potere legato a questo lussuosissimo mondo.

Nella realtà, per fortuna, i casinò non sono pericolosi e mal frequentati, anche perché ormai nel ventunesimo secolo si sceglie sempre più di giocare online, quindi a distanza e all'interno di sicuri casinò virtuali incentrati sulla legalità.

