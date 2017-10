Atomica bionda – Trama e trailer

Atomica bionda (Atomic Blonde) è un film del 2017 diretto da David Leitch con protagonista Charlize Theron.

La pellicola è l’adattamento cinematografico della graphic novel The Coldest City (2012) scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart.

Trama: Anno 1989. Lorraine Broughton, agente dell’MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino precedente la caduta del Muro. Un agente sotto copertura era stato assassinato e gli era stata sottratta una lista contenente i nomi e i compiti di tutti gli agenti occidentali in azione. A Lorraine era stato affidato il compito di scoprire in quali mani era finita e di recuperarla prima che quanto in essa contenuto desse il via alla terza guerra mondiale.