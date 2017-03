In viaggio con Jacqueline – Trama e trailer

Definita come un road movie in compagnia di una mucca, In viaggio con Jacqueline è una commedia francese diretta da Mohamed Hamidi con un protagonista dall’entusiasmo contagioso.

La trama:

Fatah è un contadino che vive con la moglie e due figlie in un piccolo villaggio dell’Algeria. La sua passione è l’unica mucca che ha: Jacqueline. Da anni chiede di poter concorrere con lei al Salone dell’Agricoltura di Parigi e finalmente la sua costanza viene premiata: riceve l’invito. Messi insieme, con l’aiuto dei compaesani, i soldi necessari per la traversata e la sussistenza Fatah e Jacqueline partono. L’idea è quella, una volta sbarcati a Marsiglia, di raggiungere Parigi a piedi. Il viaggio ha inizio.

Il trailer: