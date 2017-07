Diario di una schiappa – Portatemi a casa! è il nono libro della nota serie umoristica scritta da Jeff Kinney. Dal libro è stato tratto un film diretto da David Bowers.

La mamma di Greg ha deciso che la famiglia Hefley farà un viaggio di famiglia per recarsi al novantesimo compleanno della bisnonna, e ci sono regole da rispettare: la prima è quella di spegnere tutti i dispositivi elettronici cui i suoi figli (e suo marito) sono completamente assuefatti. La road trip sarà un susseguirsi di disastri epocali, dal confronto con la famiglia Barbù che ce l’ha a morte con Greg per un incidente avvenuto in un motel, alla malaugurata partecipazione ad una festa di paese, all’incontro con il mitico MacDigby, insopportabile fenomeno del web.