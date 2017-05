Pirati dei Caraibi – la vendetta di Salazar

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, questo il titolo originale della pellicola diretta da Joachim Rønning e Espen Sandberg, quinto capitolo della celeberrima saga di Pirati dei Caraibi. Il film è scritto da Jeff Nathanson e prodotto da Jerry Bruckheimer. Nel cast, Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Kevin McNally e Stephen Graham, che tornano ad interpretare i propri ruoli originari, mentre si aggiungono al cast Javier Bardem nel ruolo del capitano Armando Salazar, Brenton Thwaites nel ruolo di Henry Turner, Kaya Scodelario nel ruolo di Carina Smyth e Golshifteh Farahani come Shansa.

La trama:

Spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna quando dei pirati fantasmi guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Javier Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo determinati a uccidere tutti i pirati del mare… compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo sui mari.