Tutto per una ragazza – Trama e trailer

Sam ha tanti sogni, il primo fra tutti quello di essere il primo della sua famiglia ad andare all’università. E vorrebbe anche essere il primo della famiglia a non inciampare nello stesso errore di sua mamma, suo nonno e suo bisnonno: diventare genitori a soli sedici anni. Proprio a questa età Sam conosce e frequenta Alicia, una ragazza bellissima con cui instaura un rapporto che lo allontana momentaneamente dallo skate, dagli amici e dalla famiglia. Nel momento in cui Sam decide di lasciarla, Alicia gli confessa di aspettare un bambino. Davanti all’errore che ha segnato tutta la sua famiglia, Sam decide di scappare da Londra e di far perdere le sue tracce: purtroppo la sua fuga è breve e al suo ritorno deve affrontare tutte le difficoltà causate da questa gravidanza inaspettata. Non ultimo un “viaggio nel futuro” ad opera, così pensa Sam, di Tony Hawk. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Nick Hornby (in inglese: Slam), pubblicato nel 2007 (in Italia dalla Guanda – collana Narratori della Fenice).