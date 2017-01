Fuga da Reuma Park: a Natale ci divertiamo con Aldo, Giovanni e Giacomo

Siamo alla vigilia di Natale a trent’anni da oggi. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio Luna Park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni la cui memoria è ondivaga ma a cui è rimasto l’interesse per una procace infermiera dell’Est Europa e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo. Il trio si forma nuovamente e si propone come obiettivo una nuova impresa: fuggire da Reuma Park il giorno di Natale decidono di evadere, arrivare al Naviglio, salire in barca e dirigere la prua alla volta di Rio de Janeiro. Per riuscirci, però, devono superare la severissima sorveglianza di una severissima infermiera russa.

È una commedia leggera, senza pretese di indagine sociologica, ed è il decimo lungometraggio per il grande schermo firmato dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo con la partecipazione di Ficarra e Picone.