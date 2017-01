Fast and Furious 8, ecco il primo trailer

E’ arrivato anche in italiano il primo trailer di Fast and Furious 8, nuovo capitolo della saga capitanata da Vin Diesel e diretta da F. Gary Gray, che abbiamo conosciuto in The Italian Job (2003) e Straight Outta Compton (2015).

Si tratta del primo episodio interamente girato dopo la morte di Paul Walker, un vuoto che la produzione ha cercato di colmare aggiungendo al cast grandi nomi del cinema. Il cast attualmente è formato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris, Lucas Black, Scott Eastwood, Kurt Russell, Jason Statham, e Charlize Theron.

Anche il titolo ha preso una nuova direzione “fatalista”: negli USA, infatti, Fast and Furious 8 lascia il posto a The Fate of the Furious.

L’ottavo capitolo della saga uscirà in Italia il 13 aprile 2017.