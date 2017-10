Carmen Consoli e Max Gazzè doppiatori nel film d’animazione ‘Monster Family’

Non si erano mai cimentati prima in un doppiaggio, ma potremo sentire le voci di Carmen Consoli e Max Gazzè in Monster Family, il film d’animazione diretto da Holger Tappe e tratto dal romanzo “Happy Family” di David Safier. La cantautrice siciliana doppia il personaggio di Emma, che nella versione originale è interpretata da Emily Watson, mentre l’artista romano dà la sua voce al personaggio di Dracula.

Questa la trama:

Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si ritrova a parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per conquistarla decide di servirsi della strega Baba Yaga e fare in modo che trasformi Emma in una vampira. La donna, insieme al marito e ai due figli, viene colpita dalla magia della strega dopo una festa in maschera, ma anche la sua famiglia è trasformata insieme a lei: il padre in un mostro di Frankenstein, la figlia in una mummia e il figlio in un uomo-lupo.