The Dinner – il nuovo thriller psicologico con Richard Gere

The Dinner è un film del 2017 scritto e diretto da Oren Moverman, con protagonisti Richard Gere, Laura Linney e Steve Coogan.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Het Diner di Herman Koch, pubblicato nel 2009.

La trama:

Incontrandosi a cena con le rispettive mogli (Laura Lynney e Rebecca Hall), i fratelli Paul (Steve Coogan) e Stan (Richard Gere) si trovano a discutere di un grave crimine di cui sono colpevoli i loro figli adolescenti. La serata volge in dramma famigliare quando le due coppie devono decidere come gestire la delicata questione sortendo il male minore. In ballo, infatti, non solo c’è il futuro dei ragazzi ma anche quello di Stan, un famoso politico in carriera e già in campagna elettorale.