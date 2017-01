The Founder – il film che racconta la nascita della catena di fast food McDonald’s

The Founder è l’assurda storia vera di Ray Kroc, un rappresentante di frullatori americano con poche prospettive che, negli anni ’50, imbattutosi in un chiosco di hamburger nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha creato l’impero mondiale della ristorazione “fast food” che noi tutti conosciamo come McDonald’s. Ray Kroc, venditore di frullatori dell’Illinois, incontra negli anni ’50 in California i fratelli Dick e Mac McDonald, che avevano in ballo una catena di ristoranti specializzati in hamburger. Kroc colpito dal sistema veloce nel vendere il cibo e visto il potenziale per un franchise, è riuscito con qualche manovra a guadagnare una posizione tale da essere in grado di togliere la società dal controllo dei due fratelli e crearci un impero da miliardi di dollari.

Si tratta di una storia sull’ambizione, sulla tenacia e sul prezzo da pagare per ottenere il successo, interpretato dal candidato all’Oscar Michael Keaton e diretto da John Lee Hancock.