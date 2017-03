Loving – l’amore interrazziale nel nuovo film di Jeff Nichols

La storia dei coniugi Loving, scritto e diretto da Jeff Nichols, era già stata raccontata nel documentario del 2011 The Loving Story, da cui il film trae ispirazione.

Il film racconta la storia di Mildred (Ruth Negga) e Richard Loving (Joel Edgerton), una donna e un uomo che si amano e decidono di sposarsi. Una scelta naturale, dettata dall’amore. Ma non se si tratta di una coppia mista – lei nera e lui bianco – nell’America segregazionista del 1958. Lo Stato della Virginia, dove i Loving vivono, li persegue: andranno in prigione a meno che non lascino lo Stato. Una violazione dei diritti civili che i Loving portano in tribunale, fino ad arrivare davanti alla Corte Suprema, che nel 1967 annulla la decisione della Virginia. Oggi, la sentenza “Loving vs Virginia” simboleggia il diritto di tutti di amarsi liberamente, senza distinzioni di razza.