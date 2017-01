Arrival: Trama e trailer dell’atteso film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve

Uscirà nelle sale italiane giovedì 19 gennaio 2017, distribuito da Warner Bros Italia, la pellicola Arrival, già presentata lo scorso settembre alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La regia di questo titolo di science-fiction è del canadese Denis Villeneuve, già candidato all’Oscar qualche anno orsono con “La donna che canta”. La storia narrata è basata sul racconto Storia della tua vita, un racconto del prolifico scrittore americano Ted Chiang, sceneggiata da Eric Heisserer. Nel cast Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker.

Una breve sinossi:

Louise Banks (Amy Adams), stimata linguista e docente universitaria, è la madre inconsolabile di una figlia morta prematuramente per il cancro. Ma la vita le riserva ancora molte sorprese. Dodici misteriose navicelle extraterrestri appaiono in tutta la Terra, in attesa di contatto. Non risulta chiara la ragione per cui sono arrivate, né se vi sia una motivazione logica dietro la scelta dei luoghi dell’atterraggio. Per le sue capacità e conoscenze linguistiche, Louise viene reclutata dall’esercito USA insieme al fisico teorico Ian Donnelly (Jeremy Renner) e al colonnello Weber (Forest Whitaker). La missione consiste nell’interrogare gli alieni circa le loro reali intenzioni. Ma il compito risulta più complicato del previsto: Louise dovrà trovare un linguaggio comune e non ambiguo per dialogare con la controparte. Questo mentre il mondo fuori perde completamente il senno e le potenze mondiali dichiarano guerra agli extraterrestri.