This Beautiful Fantastic, una favola moderna nei cinema

“This Beautiful Fantastic” è il secondo film di Simon Aboud. Siamo di fronte a una favola ambientata nel nostro tempo che ruota attorno all’improbabile amicizia tra una giovane donna solitaria con il sogno di diventare autrice di libri per bambini e un vedovo irascibile, sullo sfondo di un bel giardino nel cuore di Londra. Bella Brown (Jessica Brown Findlay) è una giovane donna meravigliosamente eccentrica che sogna di scrivere e illustrare libri di successo per bambini. Nonostante sia stata abbandonata da bambina, nonostante soffra di disturbo ossessivo-compulsivo e nonostante il terribile capo della biblioteca per la quale lavora, e la sua paura paralizzante per flora e fauna, Bella è determinata nel suo obiettivo. Quando è costretta dal suo padrone di casa ad affrontare il suo giardino trascurato, pena lo sfratto, incontra la sua nemesi, Alfie Stephenson (Wilkinson), un burbero, disamorato, vecchio uomo ricco, che abita alla porta accanto e sembra essere un incredibile orticoltore. Tra i due si svilupperà presto una forte intesa romantica.