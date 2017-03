Il diritto di contare – Trama e trailer

Il diritto di contare (titolo originale, Hidden Figures, letteralmente “cifre nascoste”) è un film diretto da Theodore Melfi e tratto dal testo di Margot Lee Shetterly Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race. Narra la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando razzismo e sessismo, e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

Protagonista della pellicola è Taraji P. Henson, affiancata da Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons ed è stata candidata agli Oscar come Miglior Film e come Migliore attrice non protagonista a Octavia Spencer.

La matematica di colore Katherine Johnson, insieme alle sue colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson, aiutò la NASA nella corsa allo spazio. Usando i suoi calcoli, John Glenn divenne il primo astronauta americano a fare un’orbita completa della Terra. Tre donne afro-americane le cui menti brillanti hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il film racconta la loro storia, su quanto i loro studi abbiano influito a contrastare gli stereotipi razziali.