Un re allo sbando, il film di Peter Brosens e Jessica Woodworth

Qualche giornalista lo ha definito “risate belghe in salsa turca”. Un re allo sbando è una pellicola molto divertente che narra la crisi esistenziale di un re, in un racconto che è simile a un flusso di coscienza. Una favola immersa in una realtà storica surreale, che muove cortei reali e cantanti bulgari. Re Nicolas III (Peter Van den Begin), un’anima solitaria che sente di vivere la vita sbagliata, si trova in visita di stato a Istanbul, quando la parte meridionale del Belgio si dichiara indipendente. Il re è costretto a tornare immediatamente in patria per salvare il suo regno. Tuttavia una tempesta solare causa l’impraticabilità degli spazi aerei e delle comunicazioni. Nessun aereo. Nessun telefono. Con l’aiuto di un regista inglese e una troupe di cantanti folk bulgari, il re ed il suo entourage organizzano una fuga otre confine sotto mentite spoglie.