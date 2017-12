Suburbicon – il nuovo film diretto da George Clooney

Il cast di Suburbicon, per la regia di George Clooney, è stellare, con nomi come Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac.

Nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia di quest’anno il film ha valso

Premio Fondazione Mimmo Rotella a George Clooney ed è entrato nella competizione per il Leone d’oro al miglior film.

Questa la trama:

Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L’apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell’età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L’intera comunità di Suburbicon s’infiamma e si adopra per ricacciare indietro “i negri” con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell’abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose.