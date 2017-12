In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi (In Dubious Battle) è un film del 2016 diretto da James Franco e basato sul romanzo omonimo di John Steinbeck, con la sceneggiatura di Matt Rager. Al film partecipa un ampio cast, che comprende lo stesso Franco, Nat Wolff, Selena Gomez, Vincent D’Onofrio, Bryan Cranston, Ed Harris, Zach Braff, Josh Hutcherson e Robert Duvall. Il film si sviluppa durante le agitazioni dei lavoratori agricoli nella California degli anni ’30.

Trama

È il 1933 e le conseguenze della Grande Depressione si fanno ancora sentire. London è uno dei tanti lavoratori che ha speso tutto quel che aveva per raggiungere un campo di mele, insieme alla figlia e alla nuora incinta. Al suo arrivo, però, il padrone della terra dimezza il salario concordato, da due dollari ad un dollaro al giorno, una cifra che rende la vita impossibile. Mac e il nuovo arrivato Jim sono attivisti del partito (marxista-leninista), pronti ad infiltrarsi tra i raccoglitori per convincerli a scioperare e a rifiutare l’assenza di diritti e i soprusi che stanno subendo. Mac, in particolare, sembra disposto a tutto per la causa in cui crede, anche a dare una spinta agli eventi, se necessario.

Trailer