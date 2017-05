King Arthur – trama e trailer del nuovo film di Guy Ritchie

Un giovane e scaltro Arthur, senza conoscere il suo lignaggio, corre per i vicoli di Londonium con la sua banda fino a quando non afferra la spada Excalibur. Immediatamente sfidato dalla potenza di Excalibur, Arthur è costretto a fare delle scelte difficili. Buttandosi a capofitto con la Resistenza e una misteriosa giovane donna di nome Ginevra, dovrà imparare a conoscere i segreti della spada, affrontare i suoi demoni e unire i suoi uomini per sconfiggere il tiranno Vortigern, che ha rubato la corona e ha ucciso i suoi genitori, e diventare il re.