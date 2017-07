La Torre Nera – film di Nicolaj Arcel dal romanzo di Stephen King

Questo nuovo super fantasy è tratto dall’omonima saga di Stephen King pubblicata in italiano con il titolo “La torre nera”, una serie di libri che, mischiando fantasy, fantascienza, horror e western, narra la storia di una terra in decadenza, Medio-Mondo, e dell’eroica figura che cerca di salvarla, il pistolero Roland, una sorta di cavaliere di frontiera che cerca di raggiungere la “torre nera”, una costruzione leggendaria che rappresenta il punto di incontro del tempo e dello spazio, anticipando un oscuro stregone con la medesima ambizione; ad accompagnare il protagonista è un ristretto gruppo di personaggi chiamato “ka-tet”.

Roland Deschain, ultimo membro vivente dell’ordine dei cavalieri, vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l’universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina.