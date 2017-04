La Parrucchiera – il nuovo film di Stefano Incerti

In ‘La parrucchiera’ Stefano Incerti racconta Napoli con i colori delle donne. Nel cast troviamo Pina Turco, Cristina Donadio, Tony Tammaro, Arturo Muselli. Storia tutta al femminile di rivalità, solidarietà, passioni. Una commedia pop e controcorrente, una visione ottimista e positiva della città partenopea.

Rosa è una madre single e un’abile parrucchiera che lavora nel salone di Patrizia e Lello. Peccato che Lello le abbia messo gli occhi addosso e, senza curarsi della legittima consorte, faccia di tutto per mettere addosso a Rosa anche le mani. Il risultato è che la giovane parrucchiera si licenzia, e Patrizia, che pure le ha voluto bene come una madre, l’accusa di essere stata lei a tentare suo marito. Per fortuna Rosa ha due amiche combattive, la cougar Micaela e la trans Carla, pronte ad affiancarla nella sua coraggiosa impresa: aprire un negozio di parrucchiera, Testa e tempesta, nel cuore dei quartieri spagnoli.