Allied – Un’ombra nascosta, il film con Brad Pitt e Marion Cotillard

Arriva nelle sale italiane il 12 gennaio 2017 Allied – Un’ombra nascosta, il film diretto da Robert Zemeckis di cui tanto si è parlato anche sulle riviste di gossip per la presunta (ma non confermata) liaison tra i due protagonisti, Brad Pitt e Marion Cotillard, che potrebbe avere contribuito alla separazione tra l’attore e Angelina Jolie. Ma questa è un altra storia.

La trama del film è riassumibile in questo modo:

Nel corso della seconda guerra mondiale, nel 1942, il comandante di aviazione franco-canadese Max Vatan e la francese Marianne Beausejour sono due spie assassine, in missione segreta a Casablanca nel 1942 per uccidere un ambasciatore tedesco. Devono fingersi consorti e farsi invitare insieme al ricevimento dell’ambasciatore tedesco e assassinarlo. Durante la missione si innamorano e si sposano, ma la loro storia si interrompe quando Max Vatan scopre un segreto terribile sul conto della moglie.

Il trailer: