Rosso Istanbul (Istanbul Kirmizisi), la nuova commedia di Ferzan Ozpetek

Rosso Istanbul è la nuova fatica di Ferzan Özpetek, ispirato all’omonimo romanzo scritto dallo stesso Özpetek e pubblicato nel 2013. La pellicola è stata girata in lingua turca con un cast composto interamente da attori turchi. Il regista e sceneggiatore turco naturalizzato italiano è tornato a girare un film a Istanbul, non senza problemi per via dovuti della delicata situazione politico-sociale della città.

La trama

Orhan Sahin, uno scrittore che deve la sua fama a una raccolta di favole anatoliche (e che porta il nome del premio Nobel turco Pamuk), torna ad Istanbul dopo vent’anni di esilio autoimposto a Londra. Il suo compito è fare da editor a un celeberrimo regista, Deniz Soysal, che ha scritto un libro in cui sono contenuti ricordi d’infanzia e giovinezza, nonché amori, amici e parenti: questi ultimi ancora vivi e presenti nella Istanbul contemporanea, e pronti a presentarsi al cospetto di Orhan. Soysal invece, dopo un breve contatto iniziale, scompare, come per lasciare il suo posto all’editor venuto dall’Inghilterra. Sahin raccoglierà suo malgrado il testimone del regista entrando nella sua vita e nel suo mondo degli affetti, con un coinvolgimento personale che sorprenderà lui per primo.